Amica.it - Perché amiamo così tanto la storia d'amore tra Alexandra Grant e Keanu Reeves? Forse basta sentire quello che ha detto lui di lei sul red carpet...

Leggi su Amica.it

Li guardi e i tuoi occhi iniziano a prendere la forma dei cuoricini. Li senti parlare e sai già che non c’è scampo.siamoinnamorati dell’tra? La coppia centellina le apparizioni pubbliche, ma ogni volta che sfila sul redè la più ricercata dai fotografi. Proprio come è avvenuto alla premiere di Los Angeles di Sonic – Il film 3. Di cuiè una delle voci in originale.A“si apre il cuore” quando vedeE mentre erano lì, si sono fermati a scambiare due battute con Entertainment Tonight. La prima domanda – indiscreta – è stata se per loro una “prima” è considerata una serata galante. Come sempre – ma è per questo che loha risposto con grazia e gentilezza.