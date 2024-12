Thesocialpost.it - Milano, investe madre e figlio disabile e poi si dà alla fuga: arrestato

Incidente a: un’auto ha investitosulle strisce per poi darsi. La donna e il 13enne, con una disabilità, non sono gravi: la carrozzina del ragazzo è stata distrutta nell’impatto. L’uomo, un 62enne, è statodopo aver tentato di far perdere le tracce di sé.Leggi anche: La Spezia, ritrovato un cadavere nel bosco. Indagini in corso per chiarire le cause della morteUna donna e ildi 13 anni con disabilità sono stati investiti questo pomeriggio in via De Nicola a– in zona Barona – da un 61enne che non si è fermato a prestare soccorso. La donna e il ragazzino sono stati traportati in ospedale in codice giallo e le loro condizioni non sono gravi.Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, la donna e il ragazzino stavano attraversando sulle strisce pedonali quando un’auto, un’utilitaria grigia, li ha urtati all’improvviso, facendoli cadere a terra e distruggendo la carrozzina del 13enne.