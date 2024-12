Bollicinevip.com - Lorenzo Spolverato, nuove rivelazioni al GF: spunta il vero motivo della rottura con Shaila

Leggi su Bollicinevip.com

Gatta non stanno più insieme al Grande Fratello, lui svela perché è finitaAl GFtorna a parlarecon, perché l’ha lasciataNon c’è ancora stata nessuna riconciliazione traGatta al Grande Fratello. Questa volta la loro relazione potrebbe essere davgiunta al capolinea in modo definitivo, lui nelle scorse ore ha fattoconfessioni nella casa in merito alladial GF (Screen video Mediaset Infinity)Il gieffino ha spiegato ilche lo ha spinto a mettere fine alla sua storia d’amore con la ballerina. Queste le sue parole: “Io mi sono innamorato di lei dal secondo giorno, ma siamo troppo uguali, poi cozziamo e non è cosa tra noi. Volevo provare, volevo capire, volevo vedere se fossi pronto, ma.