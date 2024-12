Ilrestodelcarlino.it - La Polizia locale si rafforza. Cinque nuovi agenti in servizio

hanno presoal comando ‘Fiorini’ delladi Cesena. Dal 2019 ad oggi sono 27, in totale, gliassunti, di cui 15 uomini e 12 donne, con un’età media di 31 anni. "Le assunzioni sbloccate nel corso di questi anni – commenta l’assessore con delega alla legalità e alla sicurezza Luca Ferrini – rispondono a un bisogno legittimo e crescente dei cittadini: sentirsi al sicuro nella città in cui vivono e lavorano, con particolare riferimento ad alcune zone decisamente più sensibili in cui sinergicamente, cone Carabinieri, si concentrano i nostri sforzi. Pur presentando oggi iche entrano a far parte del comando ‘Fiorini’ coordinato dal Comandante Andrea Piselli, queste assunzioni risalgono agli ultimi mesi, ragione per cui le nuove risorse sono già pienamente operative e inserite nei diversi reparti della centrale di via Dell’Amore.