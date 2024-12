Metropolitanmagazine.it - La piccola fiammiferaia e il valore (dimenticato) della compassione

Le fiabe di Hans Christian Andersen sono celebri per due motivi: i finali quasi mai positivi e la loro morale. Laè una delle storie più note e apprezzate dai lettori, pur essendo tra le più “dure” da metabolizzare. Pubblicata nel 1848, Den Lille Pige Med Svovlstikkerne fa parte del quinto volume di Nye Eventyr (Nuove fiabe). La: la tramaIllustrazione de LaÈ l’ultimo giorno dell’anno e una bambina è accucciata in strada, intenta a vendere fiammiferi. Gli affari non stanno andando bene: le persone la tengono a distanza, rifiutando di acquistare da lei e trattandola in malo modo. Nonostante il freddo insopportabile, però, laresiste all’idea di tornare a casa senza denaro, spaventata dalla probabile reazione di suo padre.