Sport.quotidiano.net - Campionato di Eccellenza: recupero dell'ottava giornata, sfide cruciali per la salvezza

Ildimanda in scena nel weekend che è alle porte il. I risultati di mercoledì hanno ridato entusiasmo a Russi e Reno, che diventano le squadre del momento. Solarolo-Reno. Domani, alle 15, all’Arboscelli, la Reno, uscita dalla zona calda grazie anche alla vena del bomber Filippi (9 reti), cercherà di dar seguito alla vittoria di mercoledì nelcontro il Faenza, per allungare il passo e lasciarsi definitivamente alle spalle la zona pericolo, che ora dista 3 lunghezze. D’altro canto, il Solarono, che sarà privoo squalifciato Mengozzi, sta vivendo un momento difficile (4 punti nelle ultime 5 gare), che poi si riflette nella quattordicesima posizione in classifica, a -2 dalla. Osteria Grande-Sanpaimola. Domani alle 15, sul sintetico del ‘Ferrante Ungarelli’ di Granarolo Emilia, la formazione di San Patrizio, per la prima volta in grado di respirare fuori dalla zona playout, gioca col morale alto e una serie aperta di 5 risultati utili consecutivi.