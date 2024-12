Buongiorno KO quale soluzione per Conte?

Leggi su Sportface.it

Alessandroè finito KO: Antoniodeve trovare una nuovaper la difesa del suo Napoli a partire dalla gara di GenovaIl KO di un totem della difesa come Alessandro, pone un interrogativo bello importante per il Napoli. Il centrale sarà costretto a fermarsi per almeno tre o quattro partite. Un guaio non da poco considerando il peso che ha per la retroguardia partenopea. Antoniodovrà trovare una nuovaper non far sentire la sua assenza e continuare a lottare per lo scudetto, a cominciare dalla sfida di “Marassi” contro il Genoa di domani pomeriggio.In questi giorni in molti si sono interrogati su come sopperire al KO e chi schierare al posto dell’ex Torino. Le ipotesi sono almeno tre e al momento tutte valide. La gara di Genova può essere un test per capire a chi si affiderà il tecnico ma non è detto che nei successivi impegni con Venezia e Fiorentina, il compagno di reparto di Amir Rrahmani sarà lo stesso.