Truffati e dimenticati il calvario di un’azienda | Lo Stato non ci aiuta e noi stiamo fallendo

Pesaro, 19 dicembre 2024 – “da una società che faceva affari con la ‘ndrangheta calabrese. Abbiamo perso tutto e losembra essersi dimenticato di noi”. È l’amaro bilancio di Simone Cecchini, uno dei titolari della Coffee 23 snc. Dal 2016, insieme al suo socio, ha perso 37mila euro per essere caduto nella trappola di Dante Mannolo, 56 anni, calabrese. L’imputato, poi diventato collaboratore di giustizia, ècondannato per aver raggirato almeno 90 ditte sparse in tutta Italia e anche a Pesaro. La ditta si chiamava Eurodistribuzione srl e commercializzava alimenti, in particolare caffè. “Questa società – spiega Cecchini –, comprava e rivendeva merce in Calabria. fino a quando abbiamo chiesto il pagamento alla consegna non ci sono stati problemi ma poi hanno iniziato a domandarci di poter pagare con assegni post datati.