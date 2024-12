Quifinanza.it - Servizio sanitario nazionale, nuove cure gratis o con ticket dal 30 dicembre

Il 302024 è un giorno molto importante per il. Entrano infatti in vigore leprestazioni egarantite, sulla base dell’aggiornamento dei tariffati per le prestazioni di specialistica protesica e ambulatoriale. Alcuni dei servizi previsti saranno gratuiti e, dopo ben otto anni, ecco l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), fermi al 2017.Terapie e prestazioni gratuiteUn passo in avanti importante, quello nella direzione delleprestazioni, al netto di alcune criticità. Il riferimento va ovviamente ad alcune aree ancora scoperte, come il trattamento dell’autismo. In merito ha fatto sentire la propria voce l’AssociazioneGenitori persone con Autismo (Angsa): “Il nuovo Decreto Tariffe dimentica l’autismo con il mancato inserimento delle terapie psico-educative basate sull’analisi applicata del comportamento (Aba)”.