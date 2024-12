Quotidiano.net - Rapporto Msf: Gaza sotto attacco, richiesto cessate il fuoco immediato

I ripetuti attacchi militari di Israele contro i civili palestinesi negli ultimi 14 mesi, lo smantellamento del sistema sanitario e di altre infrastrutture essenziali, il soffocante assedio e la negazione sistematica dell'assistenza umanitaria, stanno distruggendo la vita a. È quanto emerge dal nuovointernazionale di Medici Senza Frontiere (Msf) intitolato 'è una trappola mortale'. Msf chiede a tutte le parti "unilper salvare vite umane e agevolare il flusso degli aiuti umanitari. Israele deve fermare i suoi attacchi mirati e indiscriminati contro i civili e i suoi alleati devono agire subito per proteggere le vite dei palestinesi e rispettare le regole della guerra". "Le persone alottano per la sopravvivenza in condizioni apocalittiche, ma nessun luogo è sicuro, nessuno è risparmiato e non c'è via d'uscita da questa enclave distrutta.