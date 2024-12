Per motivi personali e di salute mi sono preso una pausa dalla tv e dal teatro Mi scuso per il disagio creato a chi mi vuole bene | le parole di Teo Mammucari

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Pere dimiunatv e dal. Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e miper ila chi mi segue e mi. Tornerò più forte di prima”, queste ledi Teoin un comunicato che è stato pubblicato da TvBlog. Dopo ‘Belve‘, il programma condotto da Francesca Fagnani nel quale l’attore ha rilasciato un’intervista interrotta a pochissimi minuti dall’inizio con numerose polemiche per l’atteggiamento e il ‘vaffa’, ecco la decisione di prendersi un periodo didal lavoro. L’annuncio è arrivato dopo l’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano doveha confessato di non staree di essere stato “travolto da insulti e minacce” aggiungendo di trovarsi in una situazione familiare delicata “che non posso e non voglio raccontare”.