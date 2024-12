Formiche.net - Corsa contro il tempo. Il futuro di TikTok negli Usa passa dalla Corte Suprema

Leggi su Formiche.net

Il 20 gennaio Donald Trump si insedierà per la seconda volta alla presidenza degli Stati Uniti. È fissato per il giorno prima il termine entro cui la società cinese ByteDance è obbligata, da una legge firmata ad aprile dal presidente uscente Joe Biden, a cedere le attività diin America per evitare il divieto dell’app, che ha più di 170 milioni di utenti nel Paese. Al calendario di, considerata da Washington un rischio per la sicurezza nazionale (per via dei legami con il Partito comunista cinese, della gestione dei dati e del rischio disinformazione), si è aggiunta ieri un’altra data: il 10 gennaio. In quel giorno laascolterà le argomentazioni sulla costituzionalità della legge federale divest-or-ban, in particolare sulla questione se la norma limiti inammissibilmente la libertà di parola, violando il Primo Emendamento.