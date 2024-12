Oasport.it - Atletica, 120 giovani azzurri in raduno tra Formia e Tirrenia verso la nuova stagione

Da giovedì 2 a domenica 5 gennaio si svolgerà un doppiole per inaugurare ufficialmente il 2025. Chiamati a raccolta complessivamente 120 atleti tra juniores (nati nel 2006 e 2007) e allievi (2008 e 2009), di cui 61 saranno impegnati al Centro di preparazione olimpica di(velocità, ostacoli, salti e prove multiple) e 59 al CPO di(mezzofondo, marcia e lanci).I miglioritalenti dell’leggera italiana cominceranno così la preparazione in vista delle competizioni internazionali in programma nel 2025, con il mirino puntato soprattutto sui Campionati Europei Under 20 di Tampere, in Finlandia, dal 7 al 10 agosto.Tra i convocati spiccano i medagliati di bronzo degli ultimi Mondiali U20, il marciatore Giuseppe Disabato e la triplista Erika Saraceni, oltre a tutti i campioni d’Europa U18 individuali in carica: gli sprinter Diego Nappi ed Elisa Valensin, l’ostacolista Kyan Escalona, i marciatori Alessio Coppola e Serena Di Fabio, il giavellottista Pietro Villa.