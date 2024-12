Dilei.it - Ascolti tv del 18 dicembre. Carlo Conti sfida Michelle Hunziker e Andrea Bocelli

Una serata televisiva all’insegna della musica quella del 18. Infatti, si sonoticon Sarà Sanremo su Rai 1 eche su Canale 5 ha condotto il secondo appuntamento di30: The Celebration. Uno scontro tra titani che fa impennare lo share. Senza tener conto dei consueti programmi del mercoledì, come Chi l’ha visto? e Fuori dal coro.Su Rai 1ci ha dato un piccolo assaggio di quello che sarà il prossimo Festival di Sanremo. Infatti, su Rai1 ha affiancato Alessandro Cattelan nella serata finale in cui sono stati decretati gli 8 finalisti di Sanremo Giovani.Su Canale5ha condotto la seconda serata evento per celebrare i 30 anni di carriera di. Tra gli ospiti Tiziano Ferro, Jose’ Carreras, Laura Pausini, Lang Lang, Will Smith, Eros Ramazzotti, Virginia, Russell Crowe, Sofia Carson, Matteo, Aida Garifullina, Sofia Vergara, Franco Vassallo, Mariam Battistelli, David Foster.