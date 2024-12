Ilrestodelcarlino.it - Alluvione Castel Maggiore: 50mila euro di contributi per i residenti danneggiati

Un aiuto per le persone che sono state colpite dall’sul territorio di. Dal bando comunaleper iche hanno avuto la casa danneggiata, ma anche per i proprietari di alloggi vuoti con domanda da presentare entro il 13 gennaio. Sono state tante le zone del territorio comunale invase dall’acqua a più riprese: sia a maggio del 2023 che nell’ottobre scorso. Tra queste, in particolare, la frazione dilo dove le acque del Navile hanno fatto tantissimi danni esondando: in case, cantine e garage. Ieri è stato così pubblicato l’avviso pubblico per la richiesta di erogazione dieconomici alle persone alluvionate a seguito dell’esondazione del canale nei giorni del 19 e 20 ottobre scorsi. A renderlo noto è stato lo stesso sindaco Luca Vignoli tramite una nota consultabile anche sul sito web dell’amministrazione comunale: "Isono stanziati sulla base delle donazioni effettuate da cittadini e aziende, integrate con fondi del bilancio comunale – ci tiene a sottolineare il primo cittadino –.