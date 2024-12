361magazine.com - Striscia la notizia, Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Milly Carlucci. Le anticipazioni

la, Valeriotorna sul “caso Guillermo Mariotto” eilQuesta sera ala(Canale 5, ore 20.35) Valeriotorna sul “caso Guillermo Mariotto” eil, attapirata per la serie di discussi comportamenti del giudice venezuelano a Ballando con le stelle. L’ultimo in ordine di tempo è una frase pronunciata in onda da Mariotto poco prima di entrare sul palco (“Che figlia de.”) ed evidenziata dal tg satirico.«Ascolterò l’audio pulito e cercherò di scoprire cosa ha detto approfondendo con ognuna delle persone con cui era. Ma sicuramente non era riferito a me visto che mi chiama “mami”: sono la sua “mamma”», dichiarale fa notare che, in un’intervista, un portavoce di Mariotto ha sostenuto ce l’avesse addirittura con una zanzara: «Può anche essere – commenta scherzosamente– perché qui vicini al fiume siamo infestati, magari era stato pizzicato».