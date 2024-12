Ilrestodelcarlino.it - Scuole medie aperte il pomeriggio a Bologna: a che punto siamo

, 18 dicembre 2024 – Rendere l’ambiente della scuola più stimolante e qualificare il tempo extrascolastico. Come? Ampliando l’offerta formativa con corsi, laboratori e iniziative culturali e motorie, promosse sia dal Comune sia dal terzo settore. L’avviso per il terzo settore Il progetto si chiamatutto l’anno ed è online l’avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore interessati a partecipare. Il progetto è rivolto a preadolescenti (11-14 anni) che frequentano lesecondarie di primo grado della città, che vuole favorire la creazione di un contesto educativo ricco di relazioni e incontri, l’apprendimento e la partecipazione in orario extrascolastico. Il progettotutto l’anno vuole consolidare la sinergia tra scuola e risorse comunitarie, sostenendo l'integrazione tra i vari servizi, luoghi e soggetti del territorio per arrivare a comporre un quadro integrato delle offerte educative extrascolastiche e creare una comunità intorno alla scuola che possa diventare undi riferimento per il territorio.