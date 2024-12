Ilrestodelcarlino.it - Scomparsa di Cristina Golinucci: nuovi indizi riaprono il caso dopo 32 anni

C’è una mamma che non può andare avanti senza la verità. È Marisa Degli Angeli, mamma di, la 21enne32fa al convento dei frati Cappuccini. "A gennaio, subitole feste, andremo a parlare con il nuovo procuratore – spiegano Marisa Degli Angeli e l’avvocata Barbara Iannuccelli – e depositeremo l’istanza per chiedere la riapertura dell’indagine sulladi". A settembre ilè stato archiviato per la decima volta, ma il gip Massimo De Paoli ha sottolineato che le indagini possono "essere riaperte inemergano elementi di novità". E ora ci sonoa carico di Emanuel Boke, un ragazzo africano che ai tempi delladifrequentava il convento. "Abbiamo trovato un rullino di foto risalenti al 1994 appartenenti a Boke e un suo cappellino – spiega l’avvocata Iannuccelli – questi oggetti sono finiti nella scatola dei reperti sequestrati a Boke quando è stato arrestato nel 1994 per le violenze sessuali.