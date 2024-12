Linkiesta.it - Perché dovremmo tutti ringraziare la speleologa Ottavia Piana

Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – Le critiche nei confronti di, larimasta intrappolata in una grotta tra la val Cavallina e il lago d’Iseo, sarebbero surreali in qualsiasi angolo del mondo, ma non in Italia, dove l’antiscientismo, il sessismo e la mancanza di empatia trovano sempre terreno fertile., portata fuori dalla cavità alle 2:59 di mercoledì 18 dicembre,ha rischiato la vita per una passione utile alla collettività intera, anche a chi commenta dal divano gli articoli sul suo incidente. La speleologia è una disciplina scientifica preziosa per tanti motivi, dalla conservazione della biodiversità alla tutela dell’ambiente sotterraneo. L’utente medio italiano sui social si concentra però sulle spese «collettive» per le operazioni di salvataggio (in realtà sono costi interamente coperti da un’assicurazione Axa sottoscritta dalla Società speleologica italiana), scrive che«se l’è cercata», che è una «irresponsabile» e che dovrebbe «dedicarsi al ricamo».