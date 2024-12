Ilrestodelcarlino.it - A Guastalla inaugurato il nuovo Eurospar

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Reggio Emilia), 18 dicembre 2024 - Doppio taglio del nastro, in mattinata a, per l’inaugurazione delsupermercatoe dell’annesso Smeg Store, rinnovato dopo un lungo lavoro di sistemazione degli spazi originari, tra via Circonvallazione e viale Cappuccini. L’si trova a ridosso del centro storico di, con una quarantina di collaboratori, tra i quali 36 nuovi assunti, quasi tutti residenti in zona, coordinati da Valentina Rossi. Autorità locali e forze dell’ordine presenti all’inaugurazione, insieme a dirigenti di Despar Nord, fino al presidente di Smeg, Vittorio Bertazzoni, al quale si deve l’idea di riqualificare un’area dismessa per realizzare unspazio commerciale dotato di ampi parcheggi, nuove alberature e una pista ciclopedonale.