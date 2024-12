Formiche.net - Scholz paga (anche) le scelte sbagliate di Merkel. Parla Villafranca

Ancora la data non è certa. Con ogni probabilità, però, dopo la caduta del governo guidato da Olafla Germania andrà alle urne il prossimo 23 febbraio. Come è trapelato dalle parole del cancelliere uscente al Bundestag, la situazione è piuttosto complessa. Per il Paese e – forse ancor di più – sul piano politico. Perché, come spiega a Formiche.net Antoniovicepresidente della ricerca di Ispi, “l’unica soluzione possibile per formare un governo è quella di una grosse koalition con soggetti politici difficilmente compatibili fra loro”.Facciamo un passo indietro, alle origini di questa crisi di governo. La coalizione semaforo non è mai stata particolarmente stabile. No, è sempre stata al contrario molto litigiosa. D’altra parte le piattaforme programmatiche di socialisti, liberali e verdi sono molto diverse.