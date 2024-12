361magazine.com - Sanremo 2025, Carlo Conti dà anticipazioni: “I big saranno 31”

Le parole del conduttoredà diversi spoiler in occasione della conferenza stampa di Sarà, ovvero la finale dei Giovani in onda, domani sera, 18 dicembre, alle 21.30, su Rai Uno.“I big31, è una coppia e la annuncerò domani – dice a sorpresa – una coppia del tutto inedita alla quale non potevo dire di no”.? Aumentano ancora i Big in gara di #31 e non più 30.Si aggiunge una coppia che in extremis ha presentato un pezzo forte.Il nome della coppia verrà svelato domani sera a #Saràsu Rai 1. pic.twitter.com/SVD5oPH6jM— Cinguetterai ? (@Cinguetterai) December 17, 2024si sofferma pure su Tony Effe, al centro delle polemiche per il concerto di Capodanno di Roma saltato.“Il mio compito –nua – è selezionare canzoni, ognuna di queste 30 è meritevole di essere cantata su quel palco, ogni canzone ha motivazioni diverse, ma non ci sono temi sbagliati.