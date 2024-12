Tpi.it - Perché la spesa militare si esprime in percentuale al Pil?

L’Italia spende quasi l’1,6% del Prodotto interno lordo per la difesa. Ma cosa significa?ela?si calcola in?al?Chi spende di più?Cominciamo dai numeri. Le spese militari a livello mondiale sono aumentate per il nono anno consecutivo nel 2023, raggiungendo il record di 2.443 miliardi di dollari (306 per ogni essere umano), un dato pari al 2,4% del Prodotto interno lordo globale.Secondo i più recenti dati dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), i 40 Stati con il più elevato bilancionel 2023 sono responsabili del 93% delle spese per la difesa a livello globale. I due Paesi che spendono di più in questo settore, Stati Uniti e Cina, rappresentavano l’anno scorso circa la metà dellaglobale. Insieme, i primi 10 erano invece responsabili del 74% del totale mondiale, pari a 1.