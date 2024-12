Lanazione.it - Motori: equipaggio inedito per la Cetilar Team Racing alla 24 Ore di Daytona

Pisa, 17 dicembre 2024 – Sarà una 24 Ore di"giovane" per il, quella del 25 e 26 gennaio, che darà il viastagione 2025 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Per il terzo anno di fila, la squadra tutta italiana scenderà in pista sul triovale della Florida con la Ferrari 296 GT3 numero 47 gestita dAF Corse e lo farà con unper metà. Ad alternarsi sulla vettura di Maranello, in quella che sarà la quinta partecipazione delnella grande classica americana, saranno infatti due rookie assoluti che rispondono ai nomi di Nicola Lacorte e Lorenzo Patrese, i quali si daranno il cambio con l'esperto Roberto Lacorte ed il vincitore della 24 Ore di Le Mans 2024, Antonio Fuoco. Per la prima volta Roberto e Nicola Lacorte (padre e figlio) si daranno il cambio sulla stessa vettura, con il primo dei due che farà così il suo debutto in una gara GT.