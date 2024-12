Top-games.it - LOL Wild Rift: Guida alle Lane e Champs

League of Legends è un gioco davvero spettacolare: facile all’apparenza, intricato e complesso nel cuore delle sue meccaniche di gioco.Questa che vedete è la mappa dove si sviluppano tutte le partite di League of Legends, sempre quella.Se ancora non avete letto la nostra Recensione, vi invitiamo caldamente a farlo, così da darvi una migliore idea di quello che è League of LegendsCome potrete notare ci sono tre “corridoi” dove i campioni se la danno di santa ragione. Ma in questi corridoi non si può girare liberamente, perchè LOL è stato pensato come un congegnale quanto complesso team fight game, cioè un gioco dove bisogna collaborare con altri 4 giocatori e dividersi i ruoli, quindi tutte le decisioni e la questione “Exp-Gold”.La corsia in alto viene chiamata “Top” o “Baron” dove viene giocato il top player, quasi sempre Tattico o Tankla cui utilità è quella di presiedere la zona del Barone di Nashor, uno dei mostri della Giungla più importanti, che dona un’importante Buff all’intera squadra (esperienza e gold) ma anche un potenziamento ai bot vicini ai campioni.