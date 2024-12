Formiche.net - La Fed chiude il 2024 con un regalo a Trump

L’ultima mossa della Federal Reserve, prima che cali il sipario sull’era di Joe Biden e si apra, per la seconda volta, quella di Donald. A sei giorni dal quarto taglio al costo del denaro da parte della Banca centrale europea, ora la spesa per i depositi è al 3%, anche la principale e più importante istituzione monetaria del mondo è pronta a dare un altro colpo di manovella ai tassi, ora che l’inflazione negli Stati Uniti è sotto controllo. Proprio per la gioia del prossimo inquilino della Casa Bianca, che ha sempre fatto dell’allentamento monetario una delle sue battaglie. Tanto da entrare, nel corso della prima amministrazione, più volte in collisione con il numero uno della Fed, Jerome Powell.E ora tocca proprio a quel Powell alzare il velo sul tasso di interessi Usa nell’ultimo meeting dell’anno.