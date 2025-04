Paura al mercato Esquilino un uomo armato di un pezzo di vetro ha aggredito gli agenti

Paura al mercato Esquilino di Roma dove un uomo, un cittadino egiziano di 34 anni, armato di un pezzo di vetro ha tentato di aggredire gli agenti della polizia locale. Dopo un lungo parapiglia l'aggressore è stato bloccato e arrestato. L'allarme è scattato nella giornata di ieri quando.

