Sperona l' auto con a bordo la ex e il nuovo fidanzato | arrestato

Speronare l'auto dove trovavano posto l'ex fidanzata e il suo nuovo compagno, un 45enne di Selvazzano è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori su ordinanza di custodia cautelare. Ad operare sono stati i carabinieri della locale stazione. Già nel 2022, l’indagato aveva mantenuto. Padovaoggi.it - Sperona l'auto con a bordo la ex e il nuovo fidanzato: arrestato Leggi su Padovaoggi.it Tentò dire l'dove trovavano posto l'ex fidanzata e il suocompagno, un 45enne di Selvazzano è statocon l'accusa di atti persecutori su ordinanza di custodia cautelare. Ad operare sono stati i carabinieri della locale stazione. Già nel 2022, l’indagato aveva mantenuto.

