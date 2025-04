Terzo settore altri 198 enti ammessi al registro unico nazionale

enti del Terzo settore ammessi nel registro unico nazionale (Runts) dopo la sospensione dei decreti di cancellazione, predisposta dall’assessorato regionale delle politiche sociali, che riguardava 843 associazioni. A oggi, dunque, su 2.573 enti che dovevano provvedere a regolarizzare. Agrigentonotizie.it - Terzo settore, altri 198 enti ammessi al registro unico nazionale Leggi su Agrigentonotizie.it Sono 198 glidelnel(Runts) dopo la sospensione dei decreti di cancellazione, predisposta dall’assessorato regionale delle politiche sociali, che riguardava 843 associazioni. A oggi, dunque, su 2.573che dovevano provvedere a regolarizzare.

Terzo settore, altri 198 enti ammessi al Registro unico nazionale. Altri 198 enti ammessi al Registro unico nazionale, Albano: "Controlli nell'interesse di tutto il settore". Cosa prevede la Legge di bilancio 2025 su politiche sociali e Terzo settore. DL 29 dicembre 2022 n 198 : Le novità delle scadenze posticipate dal Decreto Milleproroghe. Bilancio 2023: prorogata la sospensione degli ammortamenti. Anziano un padovano su quattro, il 26% ha più di 65 anni. Brusegana il quartiere più giovane. Ne parlano su altre fonti

Altri 198 enti ammessi al Registro unico nazionale, Albano: “Controlli nell’interesse di tutto il settore” - Sono 198 gli enti del Terzo settore ammessi nel Registro unico nazionale (Runts) dopo la sospensione dei decreti di cancellazione, predisposta dall’assessorato regionale delle Politiche sociali, che r ... (ilsicilia.it)

I numeri del Terzo settore in Italia: la quarta economia del Paese - Gli enti privati senza scopo di lucro verso la riforma fiscale approvata dalla Commissione europea. In Italia gli enti non profit sono oltre 390mila, ... (affaritaliani.it)

Terzo settore Volontariato - Il ruolo del Terzo settore - gli altri due sono lo Stato e il mercato - è sempre più importante in quanto affianca lo Stato nella produzione dei servizi alla persona (sociali e socio-sanitari, ... (regione.campania.it)