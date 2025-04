Juventusnews24.com - Padovano svela: «Mentre ero rinchiuso in carcere i miei ex compagni vincevano mondiali. Quell’ex Juve l’unico a starmi vicino»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: «eroinex». Le sue dichiarazioniMicheleha parlato della sua vicenda personale all’evento Il Foglio a San Siro in scena al Meazza. Le dichiarazioni dell’ex attaccante dintus e Napoli.SOFFERENZA – «È stata molto dura, quando mi è stato proposto il docufilm non ero così contento, perché in questi 17 anni di sofferenza, tra me e la mia famiglia, abbiamo passato momenti terribili in cui io sono diventato geloso delle mie emozioni. Poi, pensandoci meglio, si è deciso di realizzarl. Credo che se questo docufilm possa fare pensare anche a una sola persona ne andrò molto orgoglioso»– «L’invidia è un sentimento che per fortuna non ho mai conosciuto, devo dire grazie per questo.