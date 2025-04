Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, nuovo duello col Napoli: c’è un nuovo obiettivo comune dalla Premier per l’attacco. Il nome

di RedazioneNews24col: c’è unper. Ecco ilindividuato dai due clubLe strade dele delpotrebbero ancora una volta incrociarsi. Stando a quanto riportato da Tuttosport questa mattina in edicola i due club avrebbero messo un mirino un giocatore che attualmente milita inLeague.Si tratta di Rasmus Hojlund, che qualche stagione fa si è messo in mostra con l’Atalanta prima di spiccare il volo e scegliere il Manchester United. Ora potrebbe tornare in Serie A per rimettersi in gioco con la formula vantaggiosa del prestito: Juve e, tra le altre, ci proveranno.Leggi sunews24.com