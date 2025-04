Inter-news.it - Ambrosini consiglia: «Cagliari? Inter deve indirizzare subito la partita!»

Massimosi è pronunciato sull’atteggiamento con cui l’potrebbe affrontare il prossimo incontro di Campionato contro il, in attesa del ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco.IL RAGIONAMENTO – Massimoè cosìvenuto a Radio TV Serie A alla vigilia di: «I nerazzurri sicuramente penseranno anche alle coppe, sia durante gli allenamenti sia nel corso di una. L’unico modo per non pensarci è entrare in campo,il match il prima possibile e poi gestire, ma non come fatto a Parma. Guardando nello specifico al, l’esperienza del Tardini può seguire all’per dire ‘partiamo forte, poi sappiamo di non poterci fermare e rilassare’. Se tu ci passi, e poi hai l’opportunità di ritestarti in quella situazione, secondo me ciò ti aiuta per i casi futuri».