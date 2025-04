Internews24.com - Turci rivela: «Sostituzione Lautaro con il Parma? Non era contento per questo motivo…»

di Redazione: «con il? Non erapermotivo.» Le parole del bordocampista di DaznIntervenuto nel corso del podcast, Tutti in the Box, Tommaso, bordocampista Dazn, ha parlato cosi diMartinez, capitano dell’Inter.LE PAROLE- «Martinez è il capitano più capitano che c’è in Serie A: lui e Barella sono giocatori che quando togli dal campo ti cambiano un po’ lo status e l’aura della squadra. Anon eradi essere sostituito perché percepiva che quello era un momento di difficoltà per l’Inter. E infatti poi la squadra ha subito psicologicamente il fatto di non avere questa forza interiore che ti dà lui: contro il Bayern, nel momento più di difficoltà, mi è rimasta impressa l’immagine di un corner dopo il pareggio in cuiallontana lui il pallone di testa.