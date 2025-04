Adrano atti osceni alla Villa comunale contro alcune ragazze | denunciato 28enne

alla Polizia l’uomo, un pregiudicato di Adrano di 28 anni che, nei giorni scorsi, si è reso protagonista di atti osceni compiuti alla Villa comunale di Adrano nei confronti di diverse ragazze.Il 28enne, originario di Roma, ma residente ad Adrano, non appena incrociava alcune donne tra i viali del Giardino della Vittoria si abbassava i pantaloni per mostrare le parti intime.A chiedere l’intervento della Polizia sono state tre giovani che, tra il 2 e il 4 aprile, si sono imbattute nell’uomo che hanno denunciato, recandosi presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano.I poliziotti hanno ascoltato le testimonianze delle vittime degli episodi molesti e hanno avviato le opportune indagini per risalire all’autore dei gesti inaccettabili, intensificando i controlli all’interno della Villa, particolarmente frequentata da grandi e piccoli. Dayitalianews.com - Adrano, atti osceni alla Villa comunale contro alcune ragazze: denunciato 28enne Leggi su Dayitalianews.com È stato individuato dPolizia l’uomo, un pregiudicato didi 28 anni che, nei giorni scorsi, si è reso protagonista dicompiutidinei confronti di diverse.Il, originario di Roma, ma residente ad, non appena incrociavadonne tra i viali del Giardino della Vittoria si abbassava i pantaloni per mostrare le parti intime.A chiedere l’intervento della Polizia sono state tre giovani che, tra il 2 e il 4 aprile, si sono imbattute nell’uomo che hanno, recandosi presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di.I poliziotti hanno ascoltato le testimonianze delle vittime degli episodi molesti e hanno avviato le opportune indagini per risalire all’autore dei gesti inaccettabili, intensificando illi all’interno della, particolarmente frequentata da grandi e piccoli.

