Incendio a Torassi di Chivasso | a fuoco delle tettoie fiamme alte

Incendio è divampato nella tarda serata di ieri, giovedì 10 aprile 2025, in via del Pellegrino, in frazione Torassi di Chivasso. Ad andare a fuoco, con fiamme molto alte, sono state alcune tettoie. Non si sono verificati feriti né intossicati ma per lo spegnimento sono intervenute diverse. Torinotoday.it - Incendio a Torassi di Chivasso: a fuoco delle tettoie, fiamme alte Leggi su Torinotoday.it Unè divampato nella tarda serata di ieri, giovedì 10 aprile 2025, in via del Pellegrino, in frazionedi. Ad andare a, conmolto, sono state alcune. Non si sono verificati feriti né intossicati ma per lo spegnimento sono intervenute diverse.

