Internews24.com - Caso Osimhen, il Napoli rischia la penalizzazione? Tuttosport afferma: «Ipotesi possibile in caso di…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, illa: «indi.» Le ultime sulla situazioneLa Procura di Roma sta approfondendo ilplusvalenze legato ale questo potrebbe aprire nuovi scenari giudiziari per il club azzurro. Come riportato da, se dovessero emergere elementi inediti, la Procura Federale della FIGC potrebbe chiedere la riapertura del processo sportivo chiuso tre anni fa. L’indagine si concentra su alcune operazioni sospette, tra cui lo scambio Manolas-Diawara con la Roma e, soprattutto, l’acquisto didal Lille. In quest’ultima trattativa, oltre al nigeriano, furono coinvolti anche Karnezis e tre giovani calciatori poco conosciuti, Liguori, Manzi e Palmieri , valutati complessivamente 20 milioni di euro.