Calciomercato.it - Inter: ex, moglie aggredita dopo la gara, il racconto

Leggi su Calciomercato.it

Non finiscono i brutti episodi sempre più frequenti nel mondo del calcio. Laè statain strada: ecco il retroscena da incubo per l’ex nerazzurroSono stati attimi di terrore in strada per il top player che ha vestito anche la maglia nerazzurra. Tempi complicati per lui in campo e fuori: spunta il retroscena da incubo che ha visto protagonista in negativo anche laderubata. Pochi minuti fa è arrivato ilgenerale della vicenda: ecco quello che è successo.: ex,la, il– Lapresse – calciomercato.it Un periodo terribile quello che sta vivendo negli ultimi mesi l’ex. Anche laè stata coinvolta con l’aggressione in strada: spunta ilcompleto annunciato pochi minuti fa dal tabloid inglese. Ora la polizia ha subito messo sotto protezione la sua famiglia: ecco quello che è successo nelle ultime ore, il retroscena incredibile tutto da conoscere.