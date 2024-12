Lanazione.it - Gran finale del concorso canoro “Al centro della musica 2024”

Arezzo, 17 dicembre– Unle per scoprire i talenti vocalicittà di Arezzo. Sabato 21 dicembre, a partire dalle 21.30, il circolo di Santa Firmina ospiterà lakermesse “Al” che, giunta alla quindicesima edizione, vedrà sei concorrenti alternarsi nell’interpretazione di successi senza tempo o di brani originali che verranno poi valutati da una doppia giuria qualificata e popolare per arrivare a individuare il vincitore. L’evento, a ingresso libero e gratuito, è stato ideato e organizzato da Carlo Crulli con la volontà di riservare un palcoscenico esclusivamente a cantanti amatoriali o ad appassionati di canto per valorizzare le loro potenzialità, per offrire l’opportunità di esibirsi di fronte a un pubblico e per fornire un trampolino di lancio per un’eventuale futura carriera in ambito artistico.