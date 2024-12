F1 investimento di 400 milioni per la zona Vip del GP di Madrid

Leggi su Sportface.it

Arriva una notizia importante in vista del GP di, che tornerà nel calendario della F1 a partire dalla stagione 2026. È stata trovata, infatti, l’azienda che si occuperà di finanziare e gestire l’area Vip e l’hospitality fino al 2035. Si tratta della svizzera Match Hospitality, che investirà ben 400di euro nel corso dei prossimi dieci anni, così da assicurare un’esperienza di lusso, assicurando, allo stesso modo, che l’sia fatto con capitale privato. L’assegnazione è arrivata dopo il bando indetto dalla società promotrice IFEMA, che ha visto la partecipazione di nomi di assoluto prestigio. A spuntarla, quindi, è stata Match Hospitality, che si è imposta grazie alla sua esperienza nel gestire grandi eventi, come i Mondiali di calcio in Sudafrica, Brasile, Russia e Qatar, oltre al GP di Gran Bretagna di F1.