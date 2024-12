Ilfattoquotidiano.it - Dalle fragranze di nicchia al nuovo trend delle essenze per capelli: i profumi da regalare (e regalarsi) questo inverno

Anche se l’entrerà ufficialmente il 21, dicembre sembra a tutti gli effetti un mese invernale: il freddo, le prime nevicate, le luci di Natale e la bella sensazione di rientrare a casa in un luogo caldo, magari davanti a un fuoco acceso. Perledi stagione puntano su note speziate e avvolgenti, intense, in grado di scaldarci anche nelle giornate più fredde come un bicchiere di whisky.Visto che è la stagione dei regali – e degli auto regali, soprattutto – abbiamo scelto ledi lusso in cui investire e i brand diche vale la pena scoprire. Ci sono iispirati a un cocktail, quelli ‘spirituali’ pensati per infondere benessere e quelli studiati per sedurre. Tutti hanno una storia particolare e flaconi così preziosi che è un peccato nasconderli nel beauty case.