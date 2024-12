Abruzzo24ore.tv - Colpo da 430mila euro a San Giovanni Teatino: banditi spariscono nel nulla

Chieti - Un assalto audace al portavalori della Battistolli al distributore Ip: i carabinieri indagano mentre la pistola e il giubbotto antiproiettile sono spariti nel. Un audace assalto ha avuto luogo venerdì scorso a San, quando una banda specializzata ha colpito un furgone portavalori della Battistolli (ex Ivri) in sosta presso la stazione di servizio Ip, situata vicino al centro commerciale Centro d’Abruzzo. Il, dal valore di ben, è stato portato a termine nelle prime ore del mattino, quando il furgone si era fermato per fare rifornimento di carburante. Secondo le prime ricostruzioni, ierano tre e tutti armati di pistola. L’obiettivo delerano le valigie contenenti una notevole somma di denaro, destinato a essere consegnato in breve tempo a diverse banche abruzzesi.