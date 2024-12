Rompipallone.it - Calciomercato: Rashford in Serie A, l’annuncio

Ultimo aggiornamento 17 Dicembre 2024 23:00 di redazioneIl centravanti inglese è ormai ai ferri corti con il Manchester United. In queste ultime ore è arrivato un annuncio importanteQueste potrebbero essere le ultime settimane dicon la maglia del Manchester United. L’attaccante inglese è da tempo ai ferri corti e il suo addio sembra imminente. L’arrivo di Amorim sulla panchina dei Red Devils non ha cambiato la situazione. La punta resta ai margini e a questo punto non è da escludere che si possa arrivare anche un addio durante ilinvernale. Su di lui ci sono diverse squadre e tra loro anche alcuni club del nostro campionato.Nelle ultime ore è arrivato un annuncio importante suin otticainvernale. Il calciatore inglese è uscito ufficialmente allo scoperto e le sue parole rappresentano una sorta di annuncio ufficiale sul suo futuro.