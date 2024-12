Unlimitednews.it - Boehringer Ingelheim Italia apre uffici a Roma

(ITALPRESS) – Rafforzare la propria presenza ine contribuire allo sviluppo del sistema sanitario attraverso la condivisione delle competenze, la partnership con tutti gli attori del sistema salute e un piano di investimenti consolidato nel tempo. Con questi obiettivi,, ha annunciato oggi l’apertura di una nuova sede a, a Piazza di Monte Citorio, che affiancherà l’headquarter di Milano e gli stabilimenti produttivi già presenti nel Paese, dove il Gruppo opera da oltre cinquant’anni anni, impiegando circa mille collaboratori.“L’apertura deglidirappresenta un passo importante per il Gruppo sia nell’ottica del consolidamento del legame con l’, un Paese strategico per lo sviluppo del nostro network globale, sia per una maggiore vicinanza alle istituzioni, verso le quali ci siamo messi a disposizione per contribuire allo sviluppo del nostro Sistema Sanitario e, più in generale, del Sistema”, ha commentato Morena Sangiovanni, Presidente del Gruppo