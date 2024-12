Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna cerca riscatto in Eurolega in casa dell’Olumpiakos

La continuità non è diper la. Il successo con il Baskonia inpareva aver rilanciato le aspettative delle V nere, ma poi è arrivato lo scivolone interno con Trieste in campionato che torna a far palesare più di qualche dubbio sulla tenuta mentale del roster di Dusko Ivanovic. Ora bisogna rialzarsi, e lo si deve fare con l’Olympiakos, una delle squadre più competitive del massimo torneo continentale.Anche se la squadra del Pireo non viene da un periodo troppo positivo. Due ko negli ultimi turni con Paris e Stella Rossa le hanno fatto perdere un po’ di terreno dalle primissime, ritrovandosi ora nel gruppetto a nove vittorie con Zalgiris e Olimpia Milano. Sicuramente la strada per i playoff c’è ancora, ma sicuramente i biancorossi vorrebbero qualcosa di più, come migliorare il terzo posto dello scorso anno.