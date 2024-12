Lapresse.it - Ucraina, nuove sanzioni Ue alla Russia: cosa prevede il 15° pacchetto di misure

Il Consiglio dell’Ue ha adottato oggi un 15°dicontro laper la sua guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata contro l’. Questesono progettate per affrontare l’elusione delledell’Ue attraverso il targeting della flotta ombra di Putin e indebolire il complesso militare e industriale della.ELUSIONE DELLE PETROLIERE Mentre lacontinua a cercare modi per eludere il limite massimo del prezzo del petrolio, l’UE è determinata a rafforzare leper aiutare a prevenire tale elusione. Ilodierno mira a 52navi della flotta ombra russa, aumentando il numero totale di tali elenchi a 79. Queste navi (non UE) sono soggette a un divieto di accesso al porto e a un divieto di fornitura di servizi. Si è scoperto che queste navi sono impegnate in pratiche di spedizione ad alto rischio durante il trasporto di petrolio o prodotti petroliferi russi, nelle consegne di armi, nel furto di grano o nel supporto al settore energetico russo.