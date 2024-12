Sport.periodicodaily.com - Tennis italiano 2024: l’anno dei record tra Slam, Coppa Davis e Billie Jean King Cup

Ilsarà ricordato come un anno storico per il, grazie a successi straordinari nei tornei del Grandee ai trionfi nelle competizioni a squadre:Cup. Con protagonisti come Jannik Sinner, Jasmine Paolini, Lorenzo Musetti e un ritrovato Matteo Berrettini, l’Italia ha scritto una pagina memorabile nella storia dello sport.Jannik Sinner:dei trionfi e del primato mondialeIlsegna il definitivo salto di qualità per Jannik Sinner, che apreconquistando il suo primo titolo delloagli Australian Open, superando Novak Djokovic in semifinale e Daniil Medvedev in finale. Dopo successi nei tornei ATP 500 di Rotterdam e nel Masters 1000 di Miami, Sinner raggiunge la semifinale al Roland Garros, cedendo a Carlos Alcaraz.