Ilgiorno.it - Pavia, una nuova statuina per il presepe 2024 donata al vescovo Corrado Sanguineti

, 16 dicembre- E' stata consegnata nella mattinata di oggi, lunedì 16 dicembre, aldi, ladelnell'ambito dell'iniziativa promossa a livello nazionale da Coldiretti, Confartigianato e Fondazione Symbola. "Quest'anno - spiega Coldiretti- larappresenta un'artigiana del settore caseario, simbolo della qualità del cibo made in Italy e dei saperi che lo valorizzano". Presenti alla consegna in Curia per Confartigianato Impreseil presidente Renato Perversi e il segretario Stefano Bruni, per Coldirettiil presidente Silvia Garavaglia e il direttore Antonio Tessari. "Il- commenta Garavaglia - è un simbolo di tradizione, ma è anche un invito alla rinascita. Nel settore agricolo la tradizione si unisce all'innovazione: oggi continuiamo a produrre formaggi e latticini di altissima qualità ma utilizzando insieme tecniche antiche e tecnologie moderne.