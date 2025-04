Dailymilan.it - Walker, dopo il Milan non sarà più del City, l’indiscrezione

, Fabrizio Romano da un’importante notizia sul suo futuro.Kyleè approdato aldurante la sessione di calciomercato invernale, con la formula del prestito dal Manchestere un’opzione di riscatto a favore del club rossonero. Il futuro del difensore inglese resta però tutto da decifrare, anche se alcune certezze iniziano a emergere. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il destino dilontano dal Manchester, indipendentemente dalla scelta che farà ilnelle prossime settimane.Il giornalista esperto di calciomercato ha spiegato che la storia trae il club di Pep Guardiola si concluderà ufficialmente al termine di questa stagione. I Citizens hanno già in programma l’acquisto di un nuovo terzino per la prossima annata e non hanno intenzione di trattenere l’ex Tottenham.