Perché la Roubaix quest’anno partirà da Compiegne? Ormai conta solo la località d’arrivo Così come per la Milano-Sanremo

Gli appassionati del grande ciclismo hanno una venerazione speciale per la Parigi-, quella che viene definita da alcunil’ultima follia sportiva del genere umano. Uno sforzo sovrumano, una corsa ciclistica unica nel suo genere, un vero e proprio Inferno del Nord, condito da chilometri durissimi sul pavé, tra polvere e fango: soltanto i migliori riescono a giungere al Velodromo più famoso del mondo, figurandomaschere quasi irriconoscibili.È un evento che consacra nel mito e nella leggenda: entrare nell’albo d’oro di questa Classica Monumento è un onore che spetta a pochissimi eletti e che vale un’intera carriera. La caratteristica Foresta di Arenberg, il durissimo Mons-en-Pévèle, il micidiale Carrefour de l’Arbre sono i settori a cinque stelle dove spesso si fa la differenza e dove gli uomini più in forma attaccano per meritarsi la vittoria.