Como ruba al supermercato 250 euro di merce e viene arrestato

Como, 10 aprile 2025 – Nei pantaloni aveva infilato merce per un valore di 2,50 euro, avviandosi verso le casse del supermercato con l’intenzione di uscire senza pagare. Ma quel furto di poco conto, si è trasformato in una tentata rapina impropria, per la quale è stato arrestato ed è finito a processo per direttissima. E’ accaduto mercoledì mezzogiorno in un supermercato di via Magenta a Como, dove l’uomo, un ghanese di 34 anni con numerosi alias, è stato visto da un addetto alla sorveglianza, che ha cercato di fermarlo. E’ stato sufficiente a scatenare la razione dell’uomo, che era sotto evidente effetto di alcol: ha dapprima aggredito verbalmente la guardia di sicurezza, per poi spintonarlo facendolo finire contro la porta a vetri dell’entrata. Nel frattempo è arrivata una pattuglia della Squadra Volante, che ha recuperato e restituito la merce rubata dagli scaffali, e ha portato il ghanese in Questura. Ilgiorno.it - Como, ruba al supermercato 2,50 euro di merce e viene arrestato Leggi su Ilgiorno.it , 10 aprile 2025 – Nei pantaloni aveva infilatoper un valore di 2,50, avviandosi verso le casse delcon l’intenzione di uscire senza pagare. Ma quel furto di poco conto, si è trasformato in una tentata rapina impropria, per la quale è statoed è finito a processo per direttissima. E’ accaduto mercoledì mezzogiorno in undi via Magenta a, dove l’uomo, un ghanese di 34 anni con numerosi alias, è stato visto da un addetto alla sorveglianza, che ha cercato di fermarlo. E’ stato sufficiente a scatenare la razione dell’uomo, che era sotto evidente effetto di alcol: ha dapprima aggredito verbalmente la guardia di sicurezza, per poi spintonarlo facendolo finire contro la porta a vetri dell’entrata. Nel frattempo è arrivata una pattuglia della Squadra Volante, che ha recuperato e restituito lata dagli scaffali, e ha portato il ghanese in Questura.

